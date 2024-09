PJ persegue e detém três homens que fugiam a pé na ponte 25 de Abril

[em atualização]

A Ponte 25 de Abril esteve cortada, esta quarta-feira, nos dois sentidos durante cerca de uma hora devido a uma operação da Polícia Judiciária de Leiria, que perseguia três suspeitos, entretanto detidos. Os homens, segundo comunicado daquela polícia, roubaram uma ourivesaria no concelho de Fátima, distrito de Leiria.

A perseguição de alta velocidade começou naquele distrito e terminou em Lisboa, já depois de a PJ ter pedido ajuda à PSP para interromper o trânsito na ponte e para fiscalizar viaturas.

Como é possível ver em vídeos que circulam nas redes sociais, depois de os homens se apearem do carro em que seguiam, a PJ teve de persegui-los a pé no tabuleiro da ponte, onde foram detidos. Isso mesmo detalha a Judiciária em comunicado.

"A Polícia Judiciária (PJ) deteve, hoje, na Ponte 25 de abril, três homens suspeitos da prática do crime de roubo praticado em ourivesarias, no concelho de Fátima. No âmbito das diligências de investigação realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, foi possível identificar e localizar os suspeitos, residentes na Margem Sul. Após a prática do crime, esta PJ iniciou de imediato a perseguição aos suspeitos", lê-se na nota enviada à Renascença.

"Por questões operacionais, apenas veio a ser possível proceder à sua interceção já na entrada do tabuleiro da Ponte 25 de abril, onde já se contava com o apoio de mais elementos desta PJ de Lisboa, bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública a pedido da PJ. No decorrer desta ação policial, que visava a captura dos suspeitos, estes vieram a abandonar a viatura e fugiram apeados, obrigando as autoridades a persegui-los no tabuleiro da ponte", continua o comunicado de imprensa.

Segundo a PJ, foram apreendidos os objetos roubados e uma arma municiada e os detidos — suspeitos da autoria de outros crimes idênticos — serão presentes a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.