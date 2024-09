Número de vítimas dos incêndios aumenta, Espanha envia mais bombeiros

O número de vítimas dos incêndios em Portugal aumenta para 150 e Espanha vai enviar mais bombeiros e meios aéreos, anunciou esta quarta-feira o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em conferência de imprensa ao início da noite, o responsável disse que o número de vítimas subiu de 123 para 150. Mantêm-se os cinco mortos, os feridos graves passaram de 10 para 12, os feridos ligeiros de 49 para 65 e o número de pessoas assistidas no local aumentou de 59 para 68.

Um total de 58 foram alojados nas chamadas zonas de concentração e apoio à população e não há vias principais cortadas, indica o comandante André Fernandes.

O contingente no terreno vai ser reforçado meios de Espanha: 130 operacionais espanhóis e uma brigada de helicópteros espanhóis, com 17 militares.

O comandante André Fernandes prevê dificuldades durante a madrugada e na quinta-feira.

"As próximas 24 horas, em particular esta madrugada e o dia de amanhã, vão continuar ainda a ser complexos. Os incêndios estão bastante ativos. Estes incêndios que ainda estão com muito meios e que lavram há alguns dias estão com muitas intensidade e energia, a estratégia pretende salvaguardar a vida das pessoas e dos seus bens, e estando sempre que possível começar a trabalhar para estabilizar os incêndios para que se possam dar como dominados o mais depressa possível", sublinha.



O responsável da ANEPC dá conta que vários incêndios importantes foram dominados: "Salientava já o domínio de dois dos quatro incêndios ativos entre a Área Metropolitano do Porto e a região de Aveiro: Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha. Também foram dominados o incêndio em Baião, em Tâmega e Sousa; e Gondomar, no Porto".