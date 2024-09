Manuel Serrão interrogado por fraude com subsídios europeus

Manuel Serrão, suspeito de fraude na obtenção de subsídios da União Europeia, está nesta tarde de quarta-feira a ser interrogado no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito da Operação Maestro, segundo avança a CNN Portugal.

O comentador desportivo e empresário foi constituído arguido no final de maio por ser suspeito de ser "o principal mentor" de um alegado esquema fraudulento na obtenção de fundos europeus que terão rendido 39 milhões de euros.

A investigação sustenta que, pelo menos desde 2015, Serrão e outros suspeitos "decidiram captar, em proveito próprio e das empresas por si geridas, os subsídios atribuídos à Associação Selectiva Moda e às sociedades No Less e House of Project - Business Consulting".

As primeiras buscas decorreram a 19 de março.

