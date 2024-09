Mais de 5.500 operacionais combatiam 140 fogos às 3h30

Mais de 5.500 operacionais, apoiados por 1.800 meios terrestres, continuavam às 3h30 a combater 140 fogos em Portugal Continental, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Às 3h30 estavam ativos 140 incêndios no território continental que eram combatidos por 5.537 operacionais, segundo a informação disponível na página oficial da ANEPC na Internet.

Os fogos que lavram há vários dias no distrito de Aveiro continuam a ser os que mobilizam mais operacionais e meios.

Em Sever do Vouga, mantinham-se ativos dois incêndios.

O fogo que deflagrou às 2h17 de domingo estava a ser combatido por 322 operacionais, apoiados por 102 meios terrestres. Já o que teve início pelas 15h00 do mesmo dia mobilizava 291 operacionais, apoiados por 94 veículos.

Não muito longe, em Albergaria-a-Velha, o incêndio que deflagrou às 7h20 de segunda-feira mobilizava 406 operacionais, assistidos por 125 meios terrestres.

O incêndio que deflagrou no domingo, pelas 15h00, no concelho de Oliveira de Azeméis, estava a ser combatido por 400 operacionais, apoiados por 149 veículos.

No distrito de Viseu são três os fogos que mobilizam mais operacionais e meios.

O fogo que lavra em Nelas desde as 11h53 de segunda-feira era combatido por 261 operacionais, apoiados por 75 veículos.

Já o incêndio que começou pelas 21h30 de segunda-feira em Castro Daire mobilizava 303 operacionais, assistidos por 92 meios terrestres.

O fogo de Penalva do Castelo, que deflagrou às 0h15 de segunda-feira, era combatido por 157 operacionais, apoiados por 43 veículos.

No distrito de Coimbra, os incêndios que deflagraram na terça-feira em Arganil e Tábua são os que mobilizam mais operacionais e meios.

O fogo que começou às 1039 em Tábua era combatido por 254 operacionais, apoiados por 83 meios terrestres. Já o que começou às 11h39 em Arganil era combatido por 166 operacionais, apoiados por 55 veículos.

O incêndio de Arganil, que chegou a ter três frentes ativas e obrigou à evacuação do Centro de Recolha Animal e das aldeias de Salgueiral e Medas, entrou em resolução às 23h01 de terça-feira.

Mais a Norte, no distrito do Porto, o incêndio que deflagrou pelas 13h00 de segunda-feira em Gondomar era combatido por 184 operacionais, assistidos por 40 meios terrestres.

Perto da meia-noite, algumas habitações na zona de Branzelo, em Melres, concelho de Gondomar, foram evacuadas e a população retirada devido aos incêndios, avançou à Lusa o comando-geral da GNR.

Ainda no Porto, o fogo que começou em Paredes pelas 5h20 de terça-feira, mobilizava 148 operacionais, apoiados por 47 veículos.

Os fogos que lavram em Vila Pouca de Aguiar, no concelho de Vila Real, um desde as 7h36 de segunda-feira e outro desde as 18h35 do mesmo dia, eram combatidos por 86 operacionais, apoiados por 28 meios terrestres, e 69 operacionais assistidos por 22 veículos, respetivamente.

O comandante de serviço da ANEPC, em declarações à Lusa pela meia-noite, referiu que aquela entidade está “a acompanhar 29 ocorrências em incêndios ativos, alguns com a situação normalizada”.

“Não há acréscimo de meios. O vento é sempre uma condicionante, mas as operações estão a ser monitorizadas”, afirmou.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, atingidas pelos incêndios desde o fim de semana, já arderam 47.376 hectares.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.