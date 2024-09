Incêndios. Saiba que estradas estão cortadas esta quarta-feira

Os incêndios continuam a obrigar ao corte de estradas. Mas, nesta quarta-feira, apenas permanecem cortadas duas autoestradas.

A A43 permanece interdita ao trânsito nos dois sentidos, entre Gondomar e o Coveo. Devido ao mesmo incêndio, a N106 também foi cortada na zona das Medas, fechando o acesso à A41, na ponte sobre o rio Douro.

A A11 também continua fechada entre o nó de Alvarenga, com a A42, e Recezinhos, no corte com a A4. Esta é a única estrada cortada nesta área.

Entre Castro Daire e Vila Maior, estão encerradas a N228 e a M550-1, até Cabril.

Na zona de Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis e Sever do Vouga todos os principais acessos, em que se incluem a A1 e a A25, está circuláveis nesta quarta-feira. Mantém-se fechada a N333 entre a Zona Industrial de Giesteira e Assequins e Talhadas. A M574 também está interdita entre A-Dos-Ferreiros de Baixo e Quinta da Aguieira. A N1 está fechada num pequeno troço, em Lameiro, junto ao Rio Vouga.

Ligeiramente a norte, na zona de Vilarinho de São Roque, estão cortados troços na N16-3 e da M553.

Acompanhe as atualizações do corte de estradas na emissão da Renascença, no portal das Infraestruturas de Portugal ou na vista de trânsito do Google Maps.