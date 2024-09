Incêndios. "Rajadas de vento vão diminuir de intensidade" esta quarta-feira

Veja também:

As condições meteorológicas que têm dificultado o combate aos incêndios vão manter-se esta quarta-feira, mas o vento vai diminuir de intensidade.

A informação foi avançada à Renascença por Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Esta noite ainda temos condições gravosas para os fogos florestais. Vamos continuar com humidade relativa baixa, o vento também vai soprar, por vezes, com rajadas de 60 a 70 quilómetros/hora nas serras”, indica Jorge Ponte.

O meteorologista adianta que, a partir do final da manhã desta quarta-feira, “as rajadas já vão diminuir de intensidade, apesar de a humidade continuar ainda relativamente baixa”.

“Ainda será um dia com alguma perigosidade ao nível de incêndios. A partir de dia 19 [quinta-feira], as condições são menos gravosas”, sublinha.

Para esta quarta-feira estão previstas temperaturas máximas de 30 graus no Porto e Aveiro, as duas regiões mais afetadas pelos incêndios dos últimos dias. A temperatura mínima será de 20 graus no Porto e de 18 em Aveiro.