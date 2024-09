Incêndios: Presidente da Câmara de Gondomar diz que fogo "está dominado"

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, confirmou esta-quarta-feira que o incêndio que lavra naquele concelho desde segunda-feira "está dominado" e em resolução, esperando-se que o rescaldo seja feito "nas próximas horas".

"Neste momento o incêndio está dominado, tecnicamente em resolução. Entrará, nas próximas horas, na fase de rescaldo se não houver surpresas entretanto", disse à Lusa pelas 17h50 o também presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto.

O incêndio em Gondomar deflagrou na segunda-feira e atingiu as zonas de Medas, Jovim, Jancido (Foz do Sousa) e Melres, bem como em Gens.

"O incêndio foi cedendo sobretudo devido à inexistência de vento durante o dia e, entretanto, devido ao reforço de meios aéreos", acrescentou.

Marco Martins disse ainda esperar que o rescaldo "durante o dia de amanhã [quinta-feira] possa ficar concluído", caso não haja más surpresas durante a noite.

"Vamos ver. Não se podem criar demasiadas expectativas. Vamos estar vigilantes e aguardar", concluiu.

Pelas 15h20, já tinha sido dado pela Proteção Civil como em resolução, algo agora confirmado pelo presidente da autarquia.

À hora do almoço, a Câmara de Gondomar tinha informado que dos quatro focos de incêndio a lavrar desde segunda-feira no concelho apenas um, em Medas, continuava ativo, estando as outras três frentes, Jovim, Jancido e Melres, a ceder aos meios.

No total, há a registar oito bombeiros feridos, seis na segunda-feira, dia em que deflagrou o incêndio, e dois na terça-feira, um deles em estado grave, que continua hospitalizado.

Ainda segundo os dados disponibilizados, "não há desalojados nem perdas de primeiras habitações".

"Contudo, há registo de danos em estruturas anexas e armazéns de apoio e em duas oficinas, em Jovim", acrescenta.

Foram realizadas evacuações preventivas em Covelo, Jancido (Foz do Sousa), e Branzelo (Melres).

Ao início da manhã, em declarações aos jornalistas, o presidente da autarquia, Marco Martins, apelou às autoridades para que disponibilizassem mais meios para o combate ao incêndio, afirmando que já não havia bombeiros para substituir os que estavam "exaustos no terreno".

"A noite foi terrível, as populações foram inexcedíveis e os bombeiros foram incansáveis, mas é um dia que começa dramático", sobretudo na zona sul do concelho, em Medas.

Sete pessoas morreram e cerca 120 ficaram feridas, das quais 10 em estado grave, devido aos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.