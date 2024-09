Incêndios. Passadiços do Paiva a arder

Os passadiços do Paiva estão a arder.

O local foi atingido pelas chamas na zona do Areinho, segundo Ana Pinto, adjunta da câmara de Arouca, à Renascença.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 23h00 e seguiu "em direção a duas freguesias" e com três frentes ativas: Alvarenga, Covelo do Paivó e Canelas/Espiunca. Com o avançar da noite, o pânico da população ia crescendo e o fogo continuava "com progressão a alta velocidade".

Vila Cova, Serabigões e Telhe são exemplos de zonas ameaçadas, onde a população teve de abandonar as suas casas. "Algumas pessoas foram retiradas, mas encontram-se bem", partilha.



A autarquia tomou a decisão de ativar o "plano de emergência" e, dessa forma, encerrou quase todas as escolas da região. Algumas delas foram "acionadas para apoio tanto aos operacionais que estão em combate como também para acolhimento à população".

A segurança da população está "salvaguardada", mesmo com o número reduzido de meios no terreno.