Incêndios. Fogo em Mirandela entrou em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou na terça-feira à noite numa zona de mato e pinheiros na freguesia de Vale de Asnes, em Mirandela, entrou esta quarta-feira em fase de rescaldo, embora ainda se mantenha um elevado número de meios no local.

No terreno mantêm-se 109 operacionais, auxiliados por 38 veículos e três máquinas de rasto, estando a aguardar-se a chegada de um helicóptero para alcançar os locais inacessíveis por via terrestre, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Trás-os-Montes, em Bragança.

De acordo com a fonte, neste incêndio rural, para o qual foi dado alerta às 20h49 e que atingiu "grandes proporções", não houve populações em risco e ninguém ficou ferido.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Coimbra, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A24, A25 e A13.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam 47.376 hectares.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.