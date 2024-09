Incêndio destrói quase 2 quilómetros dos Passadiços do Paiva

O incêndio que deflagrou em Arouca terça-feira à noite já destruiu cerca de dois quilómetros dos Passadiços do Paiva e continua a lavrar com "média intensidade", informou hoje a autarquia, que decidiu continuar com as escolas fechadas na quinta-feira.

Em causa está o fogo que, alastrando a partir de Castro Daire, no distrito de Viseu, rapidamente gerou três frente ativas no concelho do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, em concreto na zona de Alvarenga, na de Covêlo de Paivó e Janarde, e na de Canelas e Espiunca.

No balanço do dia feito à Lusa, fonte da autarquia disse que continuam cercadas várias freguesias do território, que, classificado como Geoparque da UNESCO, se distribui por 329,11 quilómetros quadrados, 85% dos quais de área florestal.

Após o alerta da presidente da câmara municipal, que ao início da tarde dizia ter meios insuficientes no combate ao incêndio, às 21:00 estavam no terreno 187 bombeiros de 10 corporações, 10 militares da GNR, quatro técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e ainda 30 operacionais do Afocelca - Agrupamento Complementar de Empresas para Proteção Contra Incêndios, sendo todos esses recursos apoiados por 40 veículos.

Os Passadiços do Paiva, que estavam encerrados ao público desde segunda-feira, devido à ameaça de incêndio, foram parcialmente destruídos, numa extensão que, embora de início confinada ao troço entre a escadaria da Ponte de Alvarenga e a ponte suspensa "516 Arouca", está agora avaliada na ordem dos dois quilómetros.