Global Media regularizou vencimento de julho dos precários

A Global Media pagou, entre terça e quarta-feira, o vencimento dos precários de várias publicações, relativo a julho, em atraso, com os futuros pagamentos já a caber à nova empresa, disse à Lusa fonte desse grupo de trabalhadores.

Na segunda-feira, os trabalhadores a recibos verdes do JN, Evasões, Notícias Magazine e Volta ao Mundo, agora detidos pela Notícias Ilimitadas, afirmaram que ainda não tinham recebido o vencimento de julho, a cargo ainda do Global Media Group, num atraso que afetava cerca de 130 pessoas.

Entretanto, segundo a mesma fonte, a maior parte dos precários recebeu na terça-feira de tarde e alguns casos acabaram por ser solucionados quarta.

A partir de agora, os pagamentos estão a cargo da empresa que comprou os títulos, a Notícias Ilimitadas, sendo o vencimento de agosto devido em outubro, já que estes trabalhadores recebem a dois meses.

Na segunda-feira, em comunicado, estes trabalhadores referiram que nesse dia os trabalhadores a recibos verdes do JN, Evasões, Notícias Magazine, Volta ao Mundo ainda não tinham recebido o mês de julho "ainda a cargo da Global Media Group". Na mesma nota, indicaram que, nessa altura, "os referidos trabalhadores não tinham qualquer justificação ou explicação por parte da administração da Global para mais um incumprimento no pagamento dos salários que deveriam ter sido pagos no dia 07 (mas que há vários anos são pagos depois do dia 10)".

Alertaram que a situação, "mais uma de desprezo e desrespeito para com estes trabalhadores, está a levar pessoas ao desespero por dependerem deste vencimento para pagarem contas, para viverem". O negócio da venda do Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outros títulos da Global Media à Notícias Ilimitadas (NI) foi fechado no final de julho.

Além do JN e TSF, o negócio envolveu a compra pela NI do Jornal de Notícias, Jornal de Notícias História, os "sites" NTV e Delas, Notícias Magazine, O Jogo, Volta ao Mundo e Evasões.