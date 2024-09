Duas crianças receberam alta após ataque em escola na Azambuja

Duas das quatro crianças que deram entrada no serviço de emergência do Hospital de Vila Franca de Xira, após serem esfaqueadas por um colega numa escola na Azambuja, já tiveram alta, avançam as autoridades de saúde.

"O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo informa que deram entrada no serviço de urgência do Hospital de Vila Franca de Xira quatro crianças feridas (três raparigas e um rapaz) decorrentes do incidente na escola básica da Azambuja", indicou a nota.

Segundo o comunicado, "dos quatro feridos avaliados no Hospital de Vila Franca de Xira, dois tiveram alta ao final da tarde (duas raparigas) e dois (um rapaz e uma rapariga) mantêm-se em vigilância nos Serviço de Pediatria" do mesmo hospital.

"Informa-se, ainda, que a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo disponibilizou apoio psicológico quer aos familiares, quer às crianças. Foi também disponibilizada, pelo presidente do Conselho de Administração da ULSTEJO, quer ao presidente do Município de Azambuja, quer à direção da escola, uma equipa de psicólogos clínicos para prestar apoio imediato à comunidade escolar da Escola Básica de Azambuja", sublinhou ainda a nota.