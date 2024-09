Dois fogos em resolução e outro a evoluir de forma favorável no distrito de Aveiro

Relativamente ao incêndio na zona de Águeda , o comandante explicou que houve "uma rotação do vento" para sul, que "foi bastante positivo para o combate".

"Conto durante a noite de hoje, e não muito tarde, dar o incêndio de Sever do Vouga também em resolução, se correr tudo como previsto", afirmou.

Mário Silvestre começou por registar a evolução positiva da situação, adiantando que os incêndios de A lbergaria-a-Velha e de Oliveira de Azeméis já estão em resolução e os trabalhos na frente de Sever do Vouga "também correm de forma muito favorável".

"Foi um dia bom hoje", observou o segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre, durante um "briefing", realizado pelas 21h30, no centro de comando distrital, em Oliveira de Azeméis.

Dois dos quatro grandes incêndios que lavram no distrito de Aveiro, com um perímetro global de 300 quilómetros, já estão em resolução e há perspetivas de um terceiro entrar em resolução esta noite, informou esta quarta-feira a proteção civil.

Neste momento, segundo Mário Silvestre, não há o risco de o incêndio galgar as fronteiras do concelho e passar para os municípios vizinhos de Anadia, Mortágua e Tondela, como alertou esta tarde o presidente da Câmara de Águeda, em declarações à Lusa.

"Temos, neste momento, máquinas de rasto a trabalhar na zona de Cumeada virado a Sever do Vouga e aquilo que estamos a tentar é fechar toda essa zona e esse flanco, garantindo que este incêndio deixa de ter qualquer tipo de capacidade para fazer essa transposição dessa linha de cumeada", explicou.

Mário Silva referiu ainda que o dispositivo está a ser reforçado com militares que vão participar em operações de patrulhamento e vigilância, de forma a libertar meios de combate para outro tipo de ocorrências no resto do país.

"O trabalho vai-se manter. É preciso estar muito vigilante. Está tudo muito quente. Nós temos muitos pontos quentes. O perímetro é enorme. Eu tenho falado de 100 quilómetros, mas a última vez que medimos era de cerca de 300 quilómetros", adiantou o responsável.