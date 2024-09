Dezenas de pessoas retiradas em Mangualde. "Há fogo próximo das casas”

“Estamos a retirar pessoas de algumas habitações e há fogo próximo das casas”, afirmou esta quarta-feira à noite o presidente da Câmara de Mangualde.



Em declarações à RTP3, Marco Almeida afirma que “estamos a falar de dezenas de pessoas, principalmente idosos e pessoas com pouca mobilidade”.

“Estamos a retirar pessoas de algumas habitações e há fogo próximo das casas”, sublinha o autarca de Mangualde, no distrito de Viseu.

Pelas 22h45 desta quarta-feira, havia “algumas localidades em grande dificuldade”, adianta a mesma fonte.

A prioridade é “salvar vidas e habitações” em Mangualde, onde lavra um incêndio com uma “frente ativa de grandes dimensões na freguesia de Tavares”.

“Estamos a fazer o nosso melhor, os bombeiros , a proteção civil, e as pessoas que estão a ter um papel fundamental na ajuda que estão a dar, sendo que os meios são sempre insuficientes para um incêndio desta dimensão”, sublinha.

De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, os meios no terreno foram reforçados com um batalhão de uma coluna militar.