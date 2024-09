Bombeiro ferido após ataque de popular com forquilha

Um bombeiro de 36 anos ficou ferido num braço após ter sido atacado com uma forquilha por um popular, entretanto detido, aquando do combate de um incêndio em Resende, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"O bombeiro andava em combate ao incêndio e reparou que o senhor ia com a forquilha atacar o colega e ele meteu-se à frente e acabou ferido no braço", disse o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Resende, Luís Loureiro.

O bombeiro em causa, de 36 anos, "foi agredido pelas 14h50, foi levado para o Hospital de Lamego e, felizmente, não sofreu lesões no osso nem nos tendões. Levou alguns pontos e já teve alta".

Luís Loureiro disse ainda à agência Lusa que o civil em causa, um homem com mais de 50 anos, "foi, entretanto, detido pela GNR que imediatamente chegou ao local, até porque andavam no teatro de operações".

"Não sei o que o levou a fazer isso. O senhor tem ali naquela zona uma série de animais, desde vacas e cavalos. Não sei, sinceramente, nem o meu bombeiro sabe o que o levou a fazer aquilo", sublinhou.

O adjunto lamentou ainda o facto de existirem "pessoas que exigem aos bombeiros, quando chegam aos teatros de operações, que façam o que elas querem e não o que tem de ser feito".

"Eu próprio já tive várias abordagens nesse sentido, de me dizerem para onde devo ir e o que devo fazer e isso acontece muito aos bombeiros, porque cada pessoa quer salvar o que é seu. Mas somos nós que decidimos o que fazer e isso às vezes provoca reações menos boas", apontou o adjunto do comando de Resende.

O incêndio que se mantinha ativo, entretanto, disse Luís Loureiro, "já está controlado".