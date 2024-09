​As cidades estão irrespiráveis. Devo usar máscara?

Também é importante "evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa (aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas, incenso, entre outros)", bem como "evitar atividades no exterior" e reforçar a hidratação.

Qual o real perigo da exposição aos fumos?

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) sublinhou, em comunicado, que com os incêndios são libertadas "grandes quantidades de poluentes com repercussões importantes na qualidade do ar" e com "consequências gravosas" na saúde das populações expostas. As particulas podem 'viajar' por vários quilómetros no ar, o que potencia a agudização de doenças respiratórias crónicas.

“A intoxicação por monóxido muitas vezes é difícil de identificar até a pessoa ficar mesmo em dificuldades", sublinha Ricardo Mexia. "É fundamental se as pessoas começarem a ter algum sintoma, devem efetivamente procurar ajuda diferenciada que possa ajudar a resolver o problema”.