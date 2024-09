Aluno que esfaqueou seis colegas em escola da Azambuja foi suspenso

O menor, que tem 12 anos, não pode ser responsabilizado criminalmente, mas está a ser alvo de um inquérito tutelar indicativo, apurou a Renascença junto do Ministério Público. Este processo obriga a que seja ouvido por um juiz de família e menores em 48 horas. Não há indicação sobre se essa audição já teve lugar no Juízo de Vila Franca de Xira, mas, quando a criança for ouvida, será depois decretada uma medida cautelar que pode assumir vários contornos.

Na resposta enviada à Renascença, o gabinete do ministro Fernando Alexandre diz estar a "acompanhar o evoluir da situação clínica dos alunos que se encontram internados em unidades hospitalares, bem como do aluno autor das agressões". E acrescenta que a "direção do agrupamento instaurou um processo disciplinar e determinou a suspensão preventiva do aluno".

Aluno fez avaliação psicológica

O acidente aconteceu na terça-feira: o aluno "foi detido em flagrante delito" e levado para um hospital "para avaliação psicológica", segundo fonte policial. Após o incidente na Escola Básica 1, 2 e 3 de Azambuja, distrito de Lisboa, o aluno foi mantido numa sala de aula e ficou à guarda de elementos da GNR até ser interrogado pela Polícia Judiciária, que também realizou perícias no local.