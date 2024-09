Tempo. Terça-feira com condições "semelhantes" às de segunda

Durante esta terça-feira o estado do tempo vai ter condições semelhantes às de segunda-feira, o dia mais difícil de incêndios florestais do ano.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirma o vento forte, altas temperaturas e baixa humidade.

É em tudo parecido ao que o país assistiu nesta segunda feira. explica o metereologista Bruno Café. " De um modo geral pode dizer-se que são semelhantes, embora haja uma descida das temperaturas, mantemos humidades baixas e o vento bastante intenso nas terras altas".

O especialista do IPMA, Bruno Café, destaca, em declarações à Renascença, as rajadas "que podem chegar aos 70km/h", que foi um dos principais adversários dos bombeiros esta segunda-feira.



Esta terça-feira ainda vai ser complicada. Da perspetiva do combate aos incêndios, melhorias graduais no tempo só a partir de quarta-feira: "A tendência é para uma diminuição gradual da temperatura até sexta-feira", afirma o metereologista do Insituto Português do Mar e da Atmosfera.

Mais de 100 concelhos em perigo máximo

Mais de uma centena de concelhos sobretudo das regiões Norte e Centro mantêm-se hoje em perigo máximo de incêndio devido ao tempo quente, segundo o IPMA, que colocou oito distritos do continente sob aviso amarelo.

Em perigo máximo de incêndio estão mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

Vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).