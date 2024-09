Professores. Mais de metade das vagas do concurso extraordinário são para Lisboa

A portaria com as vagas para o concurso extraordinário de professores para zonas com mais carências foi publicada esta terça-feira.

O diploma do Governo prevê o recrutamento de 2.309 docentes, a maioria para escolas do distrito de Lisboa. Na região da capital onde podem vincular 1.298 professores.

Segue-se o distrito de Setúbal, com mais de 360 lugares disponíveis no concurso extraordinário.