Marcelo e Montenegro "profundamente consternados" com morte de três bombeiros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se esta terça-feira "profundamente consternado" com a morte de três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, a quem endereçou condolências, bem como aos respetivos familiares.

"O Presidente da República está profundamente consternado com o acidente com uma viatura de bombeiros, causando o falecimento de três bombeiros, expressando as suas mais sentidas condolências aos familiares, bem como à Corporação dos Bombeiros de Oliveirinha", lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

O primeiro-ministro manifestou também "profunda consternação" pela morte de três bombeiros, expressando condolências às famílias e à corporação "destes três heróis que deram a vida pela defesa de Portugal e dos portugueses".

"Foi com profunda consternação que tive conhecimento da perda de vida de três bombeiros. Expresso as mais sentidas condolências às famílias e à corporação destes três heróis que deram a vida pela defesa de Portugal e dos portugueses", refere Luís Montenegro, numa nota de pesar do gabinete do primeiro-ministro.

"A maior homenagem que lhes podemos prestar é continuar a lutar, como eles fizeram", acrescentou o chefe do Governo.



Três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, morreram hoje quando se deslocavam para um incêndio naquele concelho do distrito de Coimbra.

Esta informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, e também por fonte da Proteção Civil, que disse à Lusa que morreram um bombeiro e duas bombeiras depois de o carro em que seguiam ter sido apanhado pelas chamas.