Mais de 200 bombeiros espanhóis vão combater incêndios em Portugal

Um total de 230 bombeiros espanhóis chegam às 03h00 da madrugada desta quarta-feira a Portugal para ajudar no combate aos incêndios florestais, disse hoje à Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI).

Sobre os locais onde os 230 bombeiros espanhóis e os dois aviões Canadair vão atuar, a mesma fonte disse que se trata de uma questão operacional e serão mobilizados para os sítios onde seja necessário mais apoio.

Ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil seis aviões Canadair de Espanha, França e Itália estão já a operar em Portugal.

Sete pessoas morreram e pelo menos 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões norte e centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, atingidas pelos incêndios desde o fim de semana, já arderam 47.376 hectares.

O Governo declarou hoje situação de calamidade, nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.