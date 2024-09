Lucília Gago admite que o seu tempo como PGR "esgotou-se"

A procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, assumiu, na segunda-feira, que o seu tempo à frente do Ministério Público (MP) chegou ao fim e assegurou que a prioridade do seu mandato foram sempre os resultados.

"O meu tempo esgotou-se e o que foi feito, feito está, com honestidade intelectual e sem alarde, tendo como único foco os resultados. Melhorar os resultados. Sem aparato, com discrição. Como sempre fui, como sempre quis que fosse", disse a PGR, num discurso proferido na na abertura do 41.º curso de formação de magistrados para os tribunais judiciais e do 11.º curso de formação de juízes para os tribunais administrativos e fiscais.

Na cerimónia realizada no Centro de Estudos Judiciários (CEJ), em Lisboa, Lucília Gago assumiu que esta seria, provavelmente, a sua "última intervenção pública" e, perante os formandos, admitiu que estavam "nos antípodas da experiência e da vibração contagiante do entusiasmo", depois de ter iniciado o seu percurso como PGR em outubro de 2018.