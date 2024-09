“Isto aqui estava um horror, um caos”. Testemunhas relatam ataque em escola da Azambuja

“Isto aqui estava um horror, um caos . Sirenes, polícia, bombeiros, INEM, carros mal estacionados em todo o lado, crianças a chorar, tudo perturbado, as pessoas do lado de fora”, relata o encarregado de educação.

Leonardo Paraíso, pai de um dos alunos da escola da Azambuja, chegou ao local poucos minutos depois do ataque e conta o que viu: um cenário de pânico.

A criança de 12 anos, filho de uma professora, entrou na escola com um colete à prova de bala e armado com uma faca atacou vários colegas. Seis alunos ficaram feridos , um inspira mais cuidados, mas não corre perigo de vida.

As seis vítimas foram reencaminhadas para o hospit(...)

“Ontem foi vandalismo, hoje é o ataque, amanhã o que é que vai ser. Nós precisamos de trabalhar, os nossos filhos precisam de estudar, precisam de ir para a escola”, afirma Leonardo Paraíso.

O filho de Leonardo é aluno naquela escola dos arredores de Lisboa e assistiu ao esfaqueamento de uma das jovens. Kauan Paraíso, de 11 anos, conta que um colega conseguiu travar o agressor.

“Quando saí da escola deparei-me com uma criança a espetar uma faca nas costas de uma rapariga, mas não tinha visto sangue. Mas um colega disse que a miúda estava a sangrar das costas e esse colega conseguiu parar o agressor, juntamente com as auxiliares”, recorda.

Kauan Paraíso fala num momento “perturbador” e diz que não quer voltar para a escola depois do que aconteceu esta terça-feira.

“Disse aos meus amigos para saírem lá de dentro, fomos para o fundo das escola, ficámos lá, até que vimos as ambulâncias a chegar. Viemos para aqui, vimos um monte de crianças a chorar. Foi um bocado perturbador”, relatou o aluno.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já condenam o ataque com arma branca, desta terça-feira, que provocou seis feridos numa escola da Azambuja.



Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta e repudia" o incidente e afirma que "nenhumas circunstâncias podem legitimar um tal ato de violência". O Presidente faz um apelo à reflexão em resultado deste ataque.



O primeiro-ministro também condenou o ataque numa escola da Azambuja, que classificou como “um ato isolado e um fenómeno estranho à sociedade portuguesa”, mas que obriga à reflexão.