Incêndios. Tábua ativou Plano Municipal de Emergência

O município de Tábua, no norte do distrito de Coimbra, ativou pelas 12h00 o seu Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil para fazer face ao incêndio florestal que lavra no concelho desde a manhã de terça-feira.

Em nota enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Cruz, justifica a ativação do plano municipal de emergência com a "situação calamitosa que se vive em todo o país" e, concretamente, no concelho que dirige, "fustigado pelas chamas dos incêndios rurais", o que "determina a adoção de medidas urgentes e complementares".

Assim, o posto de comando que resulta da ativação do plano, funcionará "de forma permanente, no Centro Municipal de Proteção Civil de Tábua", sendo dado conhecimento da sua ativação a todas as entidades de proteção, socorro e saúde, ao nível municipal (GNR, bombeiros, entre outras), bem como às juntas de freguesia.

A ativação do plano é ainda comunicada aos Serviços Municipais de Proteção Civil dos municípios vizinhos de Arganil, Oliveira do Hospital e Penacova (Coimbra) e de Santa Comba Dão e Carregal do Sal (Viseu).

O incêndio que eclodiu em Tábua a meio da manhã desta terça-feira resulta do incêndio que deflagrou em Nelas, no domingo e se estendeu, depois, a Carregal do Sal. Um acidente com uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, corporação pertencente ao concelho de Tábua, resultou na morte de três operacionais.

Cerca das 15h00 de hoje, as chamas na zona de Vila do Mato e Póvoa de Midões estavam a ser combatidas por 196 operacionais apoiados por 59 viaturas.