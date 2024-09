Incêndios. Saiba que estradas estão cortadas esta terça-feira

Nesta terça-feira, os incêndios continuam a obrigar ao corte de autoestradas, vias-rápidas e estradas nacionais. Grande parte dos troços que estavam interditos na segunda-feira já abriram.

A A1 continua cortada, em ambos os sentidos, entre Angeja, no cruzamento com a A25, e Fermentelos (Aveiro Sul), no nós com a EN235. Mais a Norte, volta a estar cortada entre a estação de serviço de Antuã e a saída para a A29.

Por sua vez, a A25 já está aberta nessa zona, mas há cortes a sul, entre Mangualde e Chãs de Tavares. Mais à frente, a autoestrada que liga Aveiro a Viseu está interdita entre a passagem sobre o rio Vouga e Reigoso. Este corte permanece desde a tarde de segunda-feira.

A N16 também permanece fechada ao trânsito, entre Cacia e Sever do Vouga. Já a N16-2 está cortada entre Albergaria-a-Velha e Alquerubim.

Os cortes na N1 também permanecem esta terça-feira, na zona de Lameiro, junto ao rio Vouga.

Outras estradas locais de menor dimensão entre na zona de Albergaria também estão vedadas ao trânsito.

Na zona de Gondomar, a A41 também se mantém interdita, em ambos os sentidos, entre as Medas e Aguiar de Sousa. A A43 também está cortada entre Gens e Gondomar. À entrada da cidade, também a N209-1 está encerada nos dois sentidos.

Mais no centro de Portugal, no distrito de Viseu, a A24 e a N12 estão cortadas na zona de Castro Daire. A A24 também está interdita nos dois sentidos entre o nó de Samardã e o nó de Vila Pouca de Aguiar.



A N2 também tem um corte total entre Covelo e Pedras Salgadas..

A norte, a N1 está cortada entre Mesão Frio e Amarante. Nesta zona, também a N210 está cortada entre Amarante e Celorico de Basto. A n101 está cortava entre Cavalinho e Mesão Frio e, também, em Bustelo.

A A4 também tem constrangimentos entre Penafiel e Castelões.

Na zona de Marco de Canavezes, também a N577, a N221 e a N232-1 estão cortadas.

Em Resende, está cortada a N222, entre Oliveira do Douro e Freigil.

A circulação entre Porto e Lisboa começou a ser normalizada a partir das 23h00 de segunda-feira, mas o corte de estradas permanece em alguns troços. Os serviços de autocarros expressos, da FlixBus e da Rede Expressos, já retomaram o serviço entre Porto e Lisboa. Grande parte das viagens desta terça-feira realizaram-se na normalidade, mas houve carreiras canceladas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) prolongou o alerta para perigo de incêndio rural até quinta-feira, 19 de setembro.

Até ao momento, de acordo com dados da EFFIS, já arderam mais de 14 mil hectares só na zona de Aveiro e cerca de 42 mil hectares em todos os incêndios ativos nesta terça-feira.

Acompanhe as atualizações do corte de estradas na emissão da Renascença, no portal das Infraestruturas de Portugal ou na vista de trânsito do Google Maps.



[Notícia atualizada às 15h03, com mais informações de trânsito, da GNR]