Incêndios. Reaberto Centro de Saúde de Sever do Vouga

A Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro (ULS RA) informou que reabriu esta terça-feira às 14h00 o Centro de Saúde de Sever do Vouga que havia sido encerrado na segunda-feira por motivos de segurança.

O Centro de Saúde de Sever do Vouga, concelho que foi um dos mais afetados pelos incêndios no distrito de Aveiro, foi reaberto após estarem asseguradas "totais condições de segurança para doentes e profissionais".

Aquela entidade, em nota de imprensa, informa também que, "em coordenação com a Proteção Civil Distrital, face ao desenvolvimento de vários focos de incêndio na Região, mantém ativo o seu Plano de Emergência Externa/ Catástrofe".

De forma a aliviar a potencial pressão sobre o Serviço de Urgência do Hospital de Aveiro, os doentes triados com pulseiras azul e verde continuam a ser encaminhados, para o Centro de Saúde de Aveiro.

No Serviço de Urgência de Aveiro foram reforçadas as equipas de Medicina Interna, bem como a equipa de Pediatria.

Nas últimas 24 horas, em sequência dos incêndios ativos na região, deram entrada, no Serviço de Urgência de Aveiro cinco pessoas com queimaduras, duas pessoas com traumatismos, decorrentes do esforço de combate aos incêndios, 15 pessoas com patologia respiratória, decorrentes da inalação de fumo, e 10 bombeiros com dispneia e irritação ocular.

Já no Serviço de Atendimento Complementar de Aveiro, nas últimas 24 horas, foram atendidas 36 pessoas.

"O Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha continua aberto e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Branca (Albergaria-a-Velha) também continua aberta até às 20:00 de hoje", acrescenta a ULS RA.

Pelo menos sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo a região Norte e Centro do país, como Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, distrito de Aveiro, destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

As mais recentes vítimas são três bombeiros que morreram esta terça-feira num acidente quando se deslocavam para um incêndio em Tábua, distrito de Coimbra.

Neste mesmo dia, às 13h30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava 127 ocorrências, envolvendo mais de 5.400 operacionais, apoiados por 1.700 meios terrestres e 25 meios aéreos.

A Proteção Civil estima que arderam pelo menos 10 mil hectares na Área Metropolitana do Porto e na região de Aveiro.