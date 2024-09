Incêndios. Ministro promete redução de burocracia e mobilização de todos os meios possíveis

O ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, promete, desde logo, uma redução da burocracia "ao máximo" e a mobilização de todos os "meios financeiros necessários".

Os cidadãos estão no topo das prioridades refere o governante, à entrada da reunião com autarcas do distrito de Aveiro, cujos municípios são ainda atingidos pelo fogo.



Apoiar famílias e empresas afetadas pelos incêndios dos últimos dias são ainda outros dos objetivos.

"O Estado tem de ajudar neste momento quem está a precisar", defende.

Da reunião desta manhã, Manuel Castro Almeida pretende "definir prioridades, identificar estratégias e encontrar medidas para tomar imediatamente".

O ministro da Coesão Territorial admite, ainda, "repetir o exemplo" de Aveiro e reunir com autarcas de outros distritos que possam estar a sofrer com os incêndios.