Incêndios. Madrugada agravou situação em Carregal do Sal

A situação mantém-se muito complicada em vários pontos do distrito de Viseu.

As chamas lavram em zonas dos concelho de Nelas, Manguelad e Carregal do Sal e tocam já as imediações de Tábua.

Durante a madrugada a situação agravou-se em Carregaldo Sal com as chamas a ameaçar casas e a zona industrial de Oliveirinha

Em Nelas, seis homens que ajudavam no combate ao fogo ficaram feridos, dois deles com gravidade

Em Mangualde, uma senhora 80 acabou por falecer quando as chamas se aproximavam da sua casa. Sofreu uma paragem cardiorespiratória - os bombeiros ainda a socorreram, mas os esforços não resultaram.