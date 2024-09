Incêndios: Escolas do Agrupamento de Valadares em Gaia encerradas quarta-feira

Veja também:

As escolas e os jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas de Valadares, em Vila Nova de Gaia, vão manter-se encerrados na quarta-feira na sequência da falta de qualidade do ar resultante dos incêndios que lavram na região Norte.

Numa nota publicada na rede social Facebook, o agrupamento diz ter recebido "relatos alarmantes" dos coordenadores dos estabelecimentos de ensino, de alunos com "dores de cabeça e sintomas como falta de ar, o que tem gerado grande inquietação entre os pais e a comunidade escolar".

"A saúde e o bem-estar das nossas crianças são nossa prioridade e a situação atual é insustentável", indica.

O agrupamento acrescenta ainda ter recebido, pelas 15h00, indicação das entidades para "encerrar de imediato todas as escolas", com vista a proteger a saúde das crianças e profissionais, situação que se manterá na quarta-feira.

Questionada pela Lusa, a Câmara de Vila Nova de Gaia disse não ter determinado o encerramento de qualquer escola e discordar dessa medida.

"Apelamos a que sejam diminutas as interações de recreio, mas estamos convictos de que as crianças e os jovens estão bem protegidos na escola, não criando problemas adicionais às famílias e garantindo o devido enquadramento. Apenas se excetuam deste raciocínio se houvesse escolas com incêndios nas imediações, o que não é o caso. As escolas e os agrupamentos agiram no âmbito das suas competências, mas sem qualquer contacto, muito menos aval, da Câmara Municipal", acrescentou.