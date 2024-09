Incêndios. Câmara de Arganil vai evacuar duas aldeias

A Câmara de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, prepara-se para evacuar duas aldeias na freguesia de Coja e Barril do Alva, por causa de um incêndio que lavra desde as 11h39 desta terça-feira.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa.

Segundo o autarca, o fogo lavra relativamente próximo da zona industrial de Coja e do centro da vila, principalmente das aldeias de Salgueiral e Medas, de onde vão ser retiradas 30 pessoas no total.

O incêndio tem uma frente ativa, mas "o vento pode torná-lo imprevisível", salientou o presidente da Câmara de Arganil.

As chamas evoluem num povoamento florestal maioritariamente constituído por eucaliptal, com várias manchas de acácia e poucos pinheiros.

Às 15h55, o combate mobilizava 143 operacionais, apoiados por 35 viaturas e cinco meios aéreos.