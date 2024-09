Incêndios. Autoestrada A4 reaberta em Penafiel no sentido Amarante-Porto

A autoestrada 4 (A4) foi reaberta à circulação ao quilómetro 39, em Penafiel, no sentido Amarante-Porto, após ter sido cortada pelas 14h35 devido a um incêndio, divulgou hoje a Brisa Concessão Rodoviária.

"A Brisa Concessão Rodoviária informa que o trânsito na A4 foi reaberto no sentido Amarante-Porto", refere a concessionária num comunicado, após a estrada ter sido cortada, pelas 14h35, devido a um incêndio.

Em causa esteve um fogo que se iniciou na tarde de segunda-feira, pelas 15h08, e que mobilizava hoje, pelas 15h10, 18 operacionais e cinco meios terrestres.

Devido aos incêndios, também na sub-região do Tâmega e Sousa, em Baião e Marco de Canaveses estão cortadas a EN101 em Bustelo, a EN221 entre Eiriz e Campelo e a EN321-1 entre Soalhães e Baião, e em Resende está cortada a EN222 entre Oliveira do Douro e Freigil.

Na Área Metropolitana do Porto, em Gondomar permanecem cortadas a A41 entre Mêdas e Aguiar de Sousa, a A43 no sentido O/E entre Gondomar e A41, e a EN 101 corte entre Cavalinho a Mesão Frio.

Pelo menos sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo a região Norte e Centro do país, como Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, distrito de Aveiro, destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

As mais recentes vítimas são três bombeiros que morreram hoje num acidente quando se deslocavam para um incêndio em Tábua, distrito de Coimbra.

Hoje, às 13h30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava 127 ocorrências, envolvendo mais de 5.400 operacionais, apoiados por 1.700 meios terrestres e 25 meios aéreos.

Desde domingo, as chamas chegaram aos distritos do Porto, em Gondomar, de Braga, em Cabeceiras de Basto, Vila Real, em Vila Pouca de Aguiar, de Viseu, em Penalva do Castelo e Nelas (com seis feridos), e de Castelo Branco, em Louriçal do Campo. Mas foi o distrito de Aveiro, com 10 mil hectares já ardidos, o centro dos maiores focos de incêndio, em Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Águeda.

O Governo alargou até quinta-feira a situação de alerta devido ao risco de incêndios, face às previsões meteorológicas, e anunciou a criação de uma equipa multidisciplinar para lidar com as consequências dos fogos dos últimos dias, coordenada pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que teve hoje a sua primeira reunião em Aveiro.