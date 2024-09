Imagem da NASA mostra enorme nuvem de fumo em Portugal

Portugal está, esta terça-feira à tarde, a ser assolado por 54 incêndios no norte e centro do país, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Imagens de satélite da NASA mostram uma enorme nuvem de fumo ao largo de Portugal Continental. Ao todo, estão mais de 4.400 operacionais, 1.345 veículos terrestres e 33 meios aéreos mobilizados para os incêndios em curso.

As ocorrências mais significativas decorrem em Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Tábua.

Na zona de Aveiro, as situações com maior mobilização de meios são Oliveira de Azeméis (419 operacionais, 154 meios terrestres e cinco meios aéreos), Albergaria-a-Velha (394 operacionais, 125 meios terrestres) e Sever do Vouga (293 operacionais, 94 meios terrestres).

Na região de Coimbra, o incêndio em Tábua mobiliza 233 operacionais e 75 meios terrestres, e em Arganil 226 operacionais, 66 meios terrestres e três meios aéreos.

Na zona do Porto, Gondomar (216 operacionais, 50 meios terrestres) e Paredes (123 operacionais, 41 meios terrestres) são as ocorrências mais significativas.

Sete pessoas morreram nos incêndios que lavram em Portugal e há pelo menos 53 feridos, a maioria são bombeiros que sofreram ferimentos durante o combate às chamas.

O Governo prolongou a situação de emergência até às 23h59 de quinta-feira.