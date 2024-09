Como ajudar os bombeiros em altura de incêndios?

Os incêndios dos últimos dias provocaram sete mortes, destruíram centenas de hectares e dezenas de habitações em vários concelhos no norte e centro de Portugal. O Governo já declarou o estado de calamidade e prometeu perseguir os responsáveis em caso de mão criminosa.

Há donativos que pode entregar nos quartéis dos bombeiros. A Renascença falou com algumas corporações para perceber como pode ajudar.

Distrito de Aveiro

Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga:

- pensos para ferimentos

- pomadas para queimaduras

Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha:

- bebidas energéticas

- sumos de pacote

- pacotes de bolachas

- barras de cereais

*tudo de pequena dimensão



Distrito de Viseu:

Bombeiros de Mangualde:

- águas até 33cl

- bebidas energéticas

- sumos de pacote

- pacotes de bolachas e barras de cereais (

*tudo de pequena dimensão

Bombeiros contactados que, por enquanto, dizem ter mantimentos suficientes:

Distrito de Aveiro:

- Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis

Distrito do Porto

-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião

-Bombeiros Voluntários de Paredes

-Bombeiros Voluntários de Gondomar

-Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira

Distrito de Viseu:

- Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal

- Bombeiros Voluntários de Castro Daire

Outras corporações de bombeiros onde pode entregar este tipo de donativos:

- bebidas energéticas individuais (33 e 50 cl);

- sumos de pacote sem cobertura (33 e 50 cl);

- pacotes de bolachas;

- barras de cereais;

- fruta (maçãs, peras, bananas, etc.)

* Tudo de pequena dimensão



Esta situação está sujeita a alterações, pelo que pode entrar em contacto com as respetivas corporações para saber quais os donativos necessários no respetivo momento.

Deve evitar entregar:

- bebidas com gás ou em embalagens superior a 0,75cl

- bolos ou bolachas que possam derreter com o calor.