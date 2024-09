Aluno esfaqueia colegas em escola da Azambuja

De acordo com fonte hospitalar, as crianças que apresentam ferimentos leves estão a ser avaliadas no Hospital de Vila Franca de Xira, enquanto a criança que apresentava ferimentos mais graves foi transferida para o Hospital de Santa Maria , em Lisboa.

"Fez seis feridos. Havia cinco inicialmente, mas, agora, foi detetada mais uma pessoa, uma criança. As crianças são cinco do sexo feminino e uma do sexo masculino e têm idades entre os 11 e os 14 anos", detalhou, acrescentando que uma das vítimas "inspira mais cuidados, mas não há qualquer tipo de alarmismo em relação a essa matéria".

"Um aluno, com idade de 12 anos, foi almoçar a casa e entrou a seguir ao almoço com a sua mochila, normal. Nada antevia que pudesse ter este tipo de atitude. Trazia um colete à prova de bala e uma faca e começou, conforme iam aparecendo os colegas, a esfaqueá-los", informou o presidente da Câmara Municipal da Azambuja.

O alerta foi dado pelas 13h34 e, no local, estiveram presentes as equipas do Município de Azambuja e do INEM a prestar apoio psicológico, a vários adultos e crianças.

À ocorrência responderam também os Bombeiros de Azambuja, Bombeiros de Alcoentre, GNR, Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, Serviço Municipal de Proteção Civil, VMER de Vila Franca de Xira, e a Polícia Judiciária - que já está a ouvir o aluno de 12 anos que esfaqueou os colegas, estando a realizar também perícias no local.

Em comunicado, a Escola Básica de Azambuja informa que vai "retomar a sua atividade amanhã, dentro da normalidade possível" e que continuarão a prestar o apoio "psicológico necessário".

Marcelo repudia ataque e apela à reflexão

O Presidente da República "lamenta e repudia" o incidente na escola da Azambuja, nos arredores de Lisboa, e afirma que "nenhumas circunstâncias podem legitimar um tal ato de violência".

"A Família, como a Escola, a Comunidade local e outras instituições essenciais para a nossa vida comum não podem ser dominadas pela violência, pela agressão, pela violação dos direitos das pessoas, de todas as pessoas, nem qualquer violação destes pode justificar a violência. E tudo devemos fazer para que comportamentos como o vivido hoje, envolvendo a agressão física a colegas, professor e outro trabalhador da escola, se não repitam", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site da Presidência da República.

O Presidente faz um apelo à reflexão em resultado deste ataque que provocou seis feridos.



"A situação deve ser devidamente apurada e merece não só a condenação, como a reflexão sobre a necessidade de educar para a paz, a concórdia, a tolerância e a civilidade", sublinha.

Montenegro condena ataque que diz ser “ato isolado”



O primeiro-ministro condenou o ataque numa escola da Azambuja, que classificou como “um ato isolado e um fenómeno estranho à sociedade portuguesa”, mas que obriga à reflexão.

“Condeno nos termos mais veementes o ataque ocorrido na Escola Básica na Azambuja e faço votos de plena e rápida recuperação aos alunos feridos”, escreveu Luís Montenegro, na rede social X.



Para o primeiro-ministro, “tratou-se de um ato isolado e de um fenómeno estranho à sociedade portuguesa, mas que deve fazer refletir com sentido de responsabilidade todos os que atuam no espaço público”.

“O Governo mantém empenho total na proteção dos cidadãos e das instituições estruturantes do nosso país, como é a escola”.

Ministério condena ato de violência e acompanha situação

Em comunicado enviado à Renascença, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) refere que "tomou conhecimento do ataque realizado esta tarde por um aluno numa Escola Básica na Azambuja" e que contactou de "imediato" a diretora do Agrupamento "para se inteirar da situação", estando agora "acompanhar a evolução do estado de saúde dos alunos feridos, desejando-lhes a recuperação plena."

O Ministério salienta ainda no comunicado que "condena veemente qualquer ato de violência dentro ou fora de uma escola".

[notícia atualizada às 18h05]