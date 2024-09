Satélites mostram dimensão dos incêndios em Aveiro. Há 160 ocorrências em Portugal

Os incêndios em curso mobilizam mais de 2.800 operacionais, mais de 870 veículos terrestres e cerca de 30 meios aéreos. Ao todo, estão mais de 4300 operacionais no terreno, 1300 meios terrestres e 32 meios aéreos.

As ocorrências mais significativas decorrem no distrito de Aveiro. Uma extensa nuvem de fumo é visível nesta área, a partir das imagens de satélite da NASA.

Permanecem ativas 160 ocorrências em Portugal continental, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Destes, 35 incêndios estão em curso, 61 em conclusão, 43 em despacho e 21 em resolução.

Na zona de Aveiro, as situações com maior mobilização de meios são Oliveira de Azeméis (597 operacionais, 198 meios terrestres e sete meios aéreos), Albergaria-a-Velha (194 operacionais, 59 meios terrestres) e Sever do Vouga (88 operacionais, 27 meios terrestres).

Há também grandes fogos ativos na zona de Nelas, em Viseu (125 operacionais, 37 meios terrestres), em Cabeceiras de Basto (169 operacionais, 51 meios terrestres e dois meios aéreos), em Baião (82 operacionais, 26 meios terrestres), Vila Pouca de Aguiar (127 operacionais, 37 meios terrestres), Penalva do Castelo (113 operacionais, 39 meios terrestres e dois meios aéreos) e Gondomar (57 operacionais, 17 meios terrestres).