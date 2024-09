Proteção Civil à espera da luz do dia para usar meios aéreos em três incêndios

A Proteção Civil disse à Lusa estar à espera que nasça o dia para enviar meios aéreos a três incêndios, incluindo um na região de Oliveira de Azeméis que obrigou à evacuação de um hotel.

Um porta-voz da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que as autoridades estão "à espera da luz do dia para colocar meios aéreos" em três incêndios, algo que deve acontecer pouco depois das 7h00.

De acordo com a ANEPC, a ocorrência mais preocupante continua a ser um incêndio que "continua bastante ativo" na região de Oliveira de Azeméis (Pinheiro da Bem Posta, Travanca e Palmaz).

Às 6h00, o incêndio estava a ser combatido por 428 operacionais, apoiados por 140 viaturas.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução.

Um bombeiro da corporação de São Mamede de Infesta que combatia o incêndio morreu vítima de “doença súbita”, apesar ainda ter sido assistido no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Também ativo está o incêndio em Louriçal do Campo, no distrito de Castelo Branco, que está a ser combatido por 215 operacionais e 70 veículos no terreno, assim como o fogo em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, onde estão 116 operacionais e 31 veículos.

Por outro lado, disse o porta-voz da ANEPC, o combate ao incêndio no lugar de Outeiro, em Vila Verde, no distrito de Braga, "está a decorrer favoravelmente", estando a cargo de 70 operacionais e 22 veículos.

Perigo máximo de incêndio rural em mais de 100 concelhos

Nesta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança que mais de uma centena de concelhos estão em perigo máximo de incêndio devido ao tempo quente e oito distritos do continente estão sob aviso amarelo.

Em perigo máximo de incêndio estão mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.



Vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio, de acordo com o IPMA.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A temperatura máxima mais elevada prevista para hoje será alcançada em Évora e Santarém com 37, seguida de Beja, Leiria e Lisboa com 35, Portalegre, Castelo Branco e Braga com 34.

Por causa do calor, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, pelo menos até às 18h00 desta segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido à previsão de risco elevado de incêndio na generalidade do território, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aumentou o estado de alerta e prontidão dos meios de socorro para o nível mais elevado, para hoje e terça-feira.

Numa conferência de imprensa em Carnaxide, Oeiras, no domingo, o comandante nacional de emergência e proteção civil, André Fernandes, apelou mais uma vez aos cidadãos que colaborem com as autoridades e evitem comportamentos de risco nestes dias, adotando medidas de proteção face a eventuais situações de perigo.

O responsável destacou que os próximos dias terão um risco extremo de incêndio na generalidade do território continental pelo que pediu "tolerância zero ao uso do fogo e adequação dos comportamentos face ao perigo de incêndio rural".

A ANEPC emitiu avisos à população, através de SMS, sobre o perigo de incêndio rural.

Além dos 14 mil operacionais já no terreno, o nível de alerta máximo (vermelho) implica o reforço do dispositivo com mais 682 homens em alguns pontos estratégicos.

Após o alerta das entidades de proteção civil, também o Governo declarou Situação de Alerta para todo o território do continente até às 23:59 de terça-feira com medidas excecionais devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

A Situação de Alerta implica várias medidas excecionais, como a proibição do acesso e circulação em vários espaços florestais, proibição da realização de queimadas e de trabalhos em florestas com recurso a maquinaria (com exceção para as situações de combate a incêndios rurais).