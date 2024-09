Presidente da CM de Oliveira de Azeméis: "Situação no concelho é de extrema gravidade"

O presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, diz que a situação que se vive no concelho é de "extrema gravidade" e que a preocupação primeira de quem combate as chamas "são as pessoas".

"Estamos perante uma situação de extrema gravidade e estamos a procurar adequar os meios a respostas que temos aos vários focos que temos", disse Joaquim Jorge aos jornalista, num dos locais de combate ao fogo, em dclarações registadas pela Renascença.

O fogo tem várias frentes, segundo o autrarca: "Continuam a lavrar com grande intensidade e são frentes tremendamente complexas de trabalhar. Temos aqui sete meios aéreos que estão a tentar, temos mais de 500 operacionais neste momento no terreno, mais de 160 viaturas e portanto estamos a procurar com estes meios, que são muitos mas são sempre escassos, procurar delar cada uma dessas frentes."



"São frentes tremendamente grandes, são frentes muito complexas e aquilo que vocês podem observar é que a situação não é nada fácil, mas, naturalmente, confiamos no trabalho extraordinário que está a ser feito pelos nossos bombeiros, bombeiros de todo o país, que estão aqui há muitas horas com grande esforço, com grande dedicação, com um tremendo empenhamento a procurar atenuar os riscos que todos estamos a correr", reforçou.



"Está muito vento, poderá agravar-se esse vento, poderá mudar a direção, por aaquilo que consegui perceber", acrescentou.



Joaquim Jorge sublinha ainda que "a principal preocupação são as pessoas"

"É isso que nos preocupa em primeiro lugar e é aí que estamos a concentrar toda a atenção. Vamos continuar a fazê-lo nas próximas horas."

O autarca de Oliveira de Azeméis confirmou que foi evacuado um lar de idosos, mas "esse caso e outros são meramente por precaução"

"As condições climatéricas são altamente adversas, tendem a piorar e nós, por uma questão de precaução, atempadamente retiramos estas pessoas e vamos alojá-las numa outra resposta social que temos no concelho", explicou.



Em relação a casos de habitações atingidas pelas chamas, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis não tinha, cerca das 11h30, "informação atualizada".

"Não sabemos se estamos a falar de situações de primeira habitação ou não. Aquilo para nós é importante são as pessoas nessas habitações e, portanto, estamos a concentrar-nos neste momento para evitar que as pessoas corram risco e depois, em segundo lugar, naturalmente, nos bens", reforçou Joaquim Jorge.

O autarca revelou ainda preocupação com o canil intermunicipal, "sobretudo pela sua localização, porque é numa zona de grande densidade arbórea".

"Estamos também preventivamente a criar condições para que, caso seja necessário evacuar esses animais, o possamos fazer de forma planeada, evitando atabalhoamentos", detalhou.

O autarca oliveirense confirmou que "há quatro bombeiros feridos, com queimaduras".

"Estamos a acompanhar a situação, um dos bombeiros com mais gravidade, mas, felizmente, fora de perigo e portanto vamos continuar a acompanhar, esperemos que mais ninguém se magoe", rematou Joaquim Jorge.