IPMA coloca oito distritos sob aviso amarelo devido ao calor

Oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido ao calor, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado, o IPMA disse que os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob alerta devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

O aviso amarelo irá estar em vigor pelo menos até às 18h00 desta segunda-feira nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.

No caso dos distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria, o alerta estará em vigor pelo menos até às 18h00 desta terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na sexta-feira, o IPMA já tinha alertado que Portugal continental deveria registar temperaturas durante o fim de semana e o início de semana "acima do usual" para o mês de setembro.

"Os valores da temperatura do ar irão aumentar, de forma gradual, a partir de hoje, sexta-feira, dia 13, e até ao próximo dia 16, e a subida mais significativa será sentida no litoral Norte e Centro", indica o instituto num comunicado divulgado na sua página de internet.

De acordo com o IPMA, "esperam-se valores de temperatura máxima acima dos 30 graus Celsius, na generalidade do território, com alguns locais da região Sul a atingirem valores acima de 35°C".

Também a temperatura mínima "irá registar uma subida, em especial na região do vale do Tejo e no Alto Alentejo, onde se esperam valores mínimos acima de 20°C (noites tropicais)".

"As temperaturas previstas são claramente acima do usual para o mês de setembro, não sendo de excluir o registo de uma onda de calor em alguns locais, mas não de forma generalizada no território continental", alerta o IPMA.

Devido a esta situação, o IPMA vai emitir aviso de tempo quente para alguns distritos do litoral", refere ainda a nota.

O IPMA informou na sexta-feira que cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estavam em perigo máximo de incêndio rural.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na sequência desta previsão, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informou na quinta-feira, em comunicado, que as regiões do interior norte e centro, Alto Alentejo e Algarve iam estar sob perigo muito elevado de incêndio rural nos dias seguintes.