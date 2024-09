Incêndios. Viagens entre Lisboa e Porto na rede Expressos suspensas até às 20h

A operação da rede Expressos entre Lisboa e Porto e Lisboa e Bragança está esta segunda-feira suspensa, pelo menos até às 20h00, devido aos incêndios que lavram na zona centro e norte do país, foi esta segunda-feira revelado.

Em declarações à agência Lusa, o gabinete de comunicação da Rede Expressos avançou que pelas 20h00 será feita uma reavaliação com as autoridades.

Neste momento, as viagens entre Lisboa e Porto estão suspensas, funcionando o serviço apenas entre Lisboa e Coimbra.

Também a operação entre Lisboa e Bragança está suspensa, permanecendo, no entanto, em funcionamento a ligação Lisboa -- Viseu -- Bragança.

À Lusa, fonte da empresa assegurou que está a ser dado apoio aos passageiros.

Cerca de 70 pessoas tiveram de ser retiradas e pelo menos cinco imóveis, incluindo habitações, foram atingidos pelas chamas em diferentes incêndios rurais que deflagraram entre domingo e hoje nas regiões Norte e Centro, segundo a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, às 13h00, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que as evacuações foram registadas nos fogos de Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga e Cabeceiras de Basto, e têm "corrido dentro do expectável", com a colaboração das populações.

As chamas obrigaram a cortes de trânsito nas autoestradas A25, A1 (incluindo no nó com a A41), A29, A17 e A32 e no Itinerário Complementar (IC) 2, além de motivarem alguns condicionamentos ferroviários.