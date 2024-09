Incêndios. Seis bombeiros feridos em Gondomar

Seis bombeiros sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros, tendo um sido transportado ao hospital, na sequência do incêndio que lavra em Jovim, em Gondomar, distrito do Porto, revelou em comunicado a autarquia.

Fonte da autarquia revelou à Lusa que o bombeiro foi transportado para o Hospital Santo António, no Porto.

O incêndio teve início às 13h02 e, "por precaução, e no sentido de evitar a inalação de fumo, foi evacuado o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, tendo sido retirados 30 idosos. Os idosos foram transportados para o Multiusos de Gondomar, estando acompanhados pelos técnicos do próprio lar e pelos técnicos das áreas da saúde e da ação social da Câmara Municipal de Gondomar", lê-se no comunicado.

Pela mesma razão, continua a nota de imprensa, "foram evacuados três estabelecimentos de ensino -- EB1 de Ramalde (S. Cosme), EB1 de Aguiar (Jovim) e Jardim de Infância de Trás da Serra (Jovim), tendo, dos cerca de 100 alunos dos três estabelecimentos, 20 sido transportados para o Multiusos de Gondomar, tendo, entretanto, já sido recolhidos pelos encarregados de educação".

Permanecem cortadas a Autoestrada 43 (Gondomar a Gens) e a Estrada D. Miguel (entre a rotunda de acesso à A43 e Jovim), lê-se no comunicado.

O município revela ainda que ardeu uma casa devoluta em São Cosme, freguesia vizinha de Jovim onde deflagrou o incêndio.

A contabilidade dos meios, segundo a câmara, assinala 243 operacionais envolvidos no combate às chamas (137 bombeiros voluntários, 80 militares da GNR, sete agentes da PSP, 15 da Polícia Municipal e quatro da empresa de proteção florestal AFOCELCA), apoiados por 37 viaturas e um meio aéreo.

O incêndio, sublinha o município, encontra-se em fase de evolução e com várias frentes ativas.