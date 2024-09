Incêndios. Saiba que estradas estão cortadas esta segunda-feira

Vários incêndios na zona do norte e centro do país obrigaram à interdição de estradas, nesta segunda-feira.

Na zona de Aveiro, está interdita a circulação em várias autoestradas, vias-rápidas e estradas nacionais:

- A1, em ambos os sentidos, entre Murtede (Coimbra), a sul, e Grijó, no nó com a A41;

- A25, em ambos os sentidos, entre Aveiro e Reigoso (Viseu);

- A29, no sentido norte-sul, entre nó de Estarreja e Angeja;

- A17, no sentido sul-norte, entre nó da Tocha e Mamodeiro;



- N1, entre a Zona Industrial de Albergaria-a-Velha e a Trofa e, depois, no Pinheiro da Bemposta, entre o Curval e Travanca;

- IC2, em ambos os sentidos, entre Salreu e Águeda;

- N16, em ambos os sentidos, na ponte sobre o Rio Vouga e no viaduto sobre a A1 e, depois, entre Mouquim e Poço Santiago;

- N230-2, em ambos os sentidos, ao largo do Rio Vouga;

- N16, em ambos os sentidos, entre Cacia e Albergaria-a-Velha;

- M565, em ambos os sentidos, entre a A29 e sobre a A1.

Em Sever do Vouga, também a N328 e a M569 estão cortadas nos dois sentidos.

A A20 a Ponte de Freixo está cortada em direção a sul (desvio para a A44 em direção a Vila Nova de Gaia).



Na zona de Gondomar, estão cortadas as estradas:

- A43 corte total, entre Gondomar Este e nó da A41;

- A32 corte total dos acessos à A41 em direção a sul;

Ao longo dos dois municípios, várias estradas de menor dimensão, travessas e caminhos rurais estão também interditos ao trânsito.

A GNR pede às populações que não circulem de carro nesta área.

Acompanhe as atualizações do corte de estradas na emissão da Renascença, no portal das Infraestruturas de Portugal ou na vista de trânsito do Google Maps.