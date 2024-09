Incêndios. Saiba que estradas estão cortadas esta segunda-feira

Vários incêndios na zona do norte e centro do país obrigaram à interdição de estradas, nesta segunda-feira.

Durante o dia, mais de uma dezenas estradas estiveram cortadas devido às chamas, mas várias foram reabrindo.

Estradas que ainda estão cortadas:

- A1, em ambos os sentidos, entre Murtede (Coimbra), a sul, e Grijó, no nó com a A41;



- A25, em ambos os sentidos, entre Aveiro e Reigoso (Viseu);

- A13 cortada nos dois sentidos em Coimbra.

- A24 cortada entre São Tomé do Castelo e o nó de Vila Pouca de Aguiar (Vila Real).

"Apesar de haver uma normalização de algumas das vias apelamos a que não usem estas vias e usem vias alternativas, para não congestionar. Os incêndios ainda estão ativos, importa manter cautela", declarou o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, num ponto de situação pelas 20h00 desta segunda-feira.



Acompanhe as atualizações do corte de estradas na emissão da Renascença, no portal das Infraestruturas de Portugal ou na vista de trânsito do Google Maps.

[notícia atualizada às 22h30]