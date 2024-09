Incêndios. Proteção Civil faz ponto de situação às 13h00

A Proteção Civil vai fazer um ponto de situação dos incêndios às 13h00.

O Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Aveiro foi ativado hoje, pelas 08:45 na sequência da "grave situação" desencadeada pelos incêndios florestais que estão em curso no distrito de Aveiro, informou fonte da Proteção Civil.



Segundo a Proteção Civil, pelas 10:55 estavam em curso na região de Aveiro três incêndios considerados "Ocorrências Significativas": Oliveira de Azeméis combatido por 537 operacionais, 170 veículos e seis meios aéreos, Sever do Vouga com 166 operacionais, 57 veículos e dois meios aéreos e Albergaria-a-Velha com 87 operacionais, 26 veículos e um meio aéreo.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga chegou hoje de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e na Vila das Laranjeiras. No concelho, as autoridades já avançaram com a evacuação do bairro Brandão Gomes.

Já em Oliveira de Azeméis, duas das três frentes do incêndio que deflagrou também na tarde de domingo continuavam ativas pelas 07:30 de hoje e uma já estava "mais controlada", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução, mas a fonte não soube indicar se as pessoas retiradas já regressaram.