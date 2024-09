Incêndios. PR e primeiro-ministro lamentam morte de bombeiro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu esta segunda-feiracom "grande consternação" a notícia da morte de um bombeiro na região de Oliveira de Azeméis, vítima de "doença súbita", apresentando condolências à família, amigos e colegas.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte do bombeiro João Silva, vítima de doença súbita nas operações de combate ao incêndio em Oliveira de Azeméis. Deixo, em nome pessoal e do Governo, as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas bombeiros", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

O bombeiro, que ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM, pertencia à corporação de São Mamede de Infesta, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Também Marcelo Rebelo de Sousa expressou pesar pela morte do operacional, através de nota no site da Presidência.

"O Presidente da República lamenta o falecimento do bombeiro João Silva, do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, ocorrida no contexto do combate ao incêndio rural que decorre em Oliveira de Azeméis", lê-se.

Segundo a mesma nota, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já falou ao telefone com a viúva e com o comandante dos bombeiros, endereçando à família enlutada as sentidas condolências, manifestando a sua solidariedade aos amigos próximos e, particularmente, aos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta".