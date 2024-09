Incêndios. O que fazer em caso de exposição ao fumo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) fez esta segunda-feira recomendações sobre o que fazer em situação de inalação de fumos dos incêndios como retirar a pessoa do local e observar se apresenta queimaduras faciais e sinais de dificuldade respiratória.

As recomendações da DGS relativas à exposição ao fumo de incêndios devem-se ao elevado número de fogos rurais no centro do país e que estão a provocar grandes nuvens de fumo.

Com o alerta de risco de incêndio a vigorar até terça-feira, a Direção-Geral da Saúde avisa que "a inalação de fumos ou de substâncias irritantes químicas, e o calor podem provocar danos nas vias respiratórias".

Segundo a autoridade de saúde, existem dois mecanismos de lesão causados pelo calor: Queimadura e irritação ou toxicidade pelos componentes químicos do fumo.

Neste sentido, a DGS aconselha a evitar-se a exposição ao fumo, sublinhando que "é a forma mais efetiva de prevenir danos".

Perante a situação de inalação de fumos, a DGS recomenda retirar a pessoa do local e evitar que respire o fumo ou esteja exposta ao calor e verificar se apresenta "sinais de alarme", queimaduras faciais, sinais de dificuldade respiratória e alteração do estado de consciência.

Aconselha ainda, em caso de necessidade ou para mais informações, ligar para o SNS24 (808 24 24 24) e em situação de emergência para o 112.

A DGS salienta ainda numa nota publicada no "site" que ingerir leite em caso de intoxicação por fumo é um mito.

"Não vem descrito em artigos científicos a sua utilidade. O leite não é um antídoto do monóxido de carbono", realça.

Por causa do calor, o IPMA emitiu aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, pelo menos até às 18h00 de hoje.

Devido à previsão de risco elevado de incêndio na generalidade do território, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aumentou o estado de alerta e prontidão dos meios de socorro para o nível mais elevado, para hoje e terça-feira.

Após o alerta das entidades de proteção civil, também o Governo declarou situação de alerta para todo o território do continente até às 23h59 de terça-feira, com medidas excecionais devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.