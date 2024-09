Incêndios. IPMA prevê agravamento do perigo de fogos rurais até quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê até quarta-feira um agravamento significativo do perigo de incêndio rural no continente, devido a condições meteorológicas adversas, como vento forte e temperaturas elevadas.

Na semana passada, o IPMA já tinha informado que Portugal continental deveria registar durante o fim de semana e início da semana temperaturas "acima do usual" para o mês de setembro.

Segundo o instituto, estava prevista uma subida da temperatura até hoje, mais significativa no litoral norte e centro, acima de 30 graus Celsius.

Num comunicado divulgado na sua página de internet, o IPMA adianta que até quarta-feira deverá ocorrer um agravamento do perigo de incêndio por causa do tempo quente, tendo já emitido para hoje e terça-feira aviso amarelo para os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido à previsão de risco elevado de incêndio na generalidade do território continental, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aumentou o estado de alerta e prontidão dos meios de socorro para o nível mais elevado, para hoje e terça-feira.

Numa conferência de imprensa no domingo, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, apelou mais uma vez aos cidadãos para que colaborem com as autoridades e evitem comportamentos de risco nestes dias, adotando medidas de proteção face a eventuais situações de perigo.

O responsável destacou que os próximos dias terão um risco extremo de incêndio, pelo que pediu "tolerância zero ao uso do fogo e adequação dos comportamentos face ao perigo de incêndio rural".

Além dos 14 mil operacionais já no terreno, o nível de alerta máximo (vermelho) implica o reforço do dispositivo com mais 682 elementos em alguns pontos estratégicos.

Por causa da situação meteorológica adversa, "foi emitida uma Declaração da Situação de Alerta em todo o território do continente, por parte das tutelas governativas responsáveis, que alerta para as proibições e cuidados a observar durante este período crítico, sublinhando que a prevenção é uma responsabilidade coletiva".

A declaração decorre da elevação do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo, muito elevado e elevado, previsto pelo IPMA, em grande parte do território continental.

A situação de alerta implica várias medidas excecionais, como a proibição do acesso e circulação em vários espaços florestais ou a proibição da realização de queimadas e de trabalhos em florestas com recurso a maquinaria (com exceção para as situações de combate a incêndios rurais).