Incêndios: FlixBus suspende viagens de autocarro em Aveiro e no Porto

A operadora de autocarros FlixBus suspendeu esta segunda-feira as viagens nas regiões de Aveiro e do Porto devido aos incêndios que deflagram nas zona centro e norte do país, tendo já obrigado a cancelar 92 viagens.

A FlixBus acrescenta ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem escolher entre remarcar a viagem ou ser reembolsados.

"Estamos a monitorizar a situação ao minuto, de forma a minimizar o impacto junto dos nossos passageiros. Isso implica, por exemplo, realizar apenas cancelamentos parciais nas viagens, cancelando apenas a viagem na região afetada pelos incêndios. Isto faz com que, por exemplo, em viagens com destino a Lisboa ou ao Algarve estejamos a conseguir realizar os trajetos de Coimbra até Lisboa ou até ao Algarve, mesmo quando estas eram originalmente realizadas por autocarros vindos do Norte do país", acrescentou.

Também a operação da rede Expressos entre Lisboa e Porto e Lisboa e Bragança está hoje suspensa, pelo menos até às 20h00, devido aos incêndios que lavram na zona centro e norte do país, revelou o gabinete de comunicação da Rede Expressos à Lusa.

Cinco incêndios de grandes dimensões no distrito de Aveiro, que hoje provocaram já dois mortos, mobilizavam, pelas 17h00, mais de 1.200 homens, apoiados por 391 viaturas e 12 helicópteros.

As chamas obrigaram a cortes de trânsito em várias vias, tais como a A1 entre Coimbra Norte e Estarreja, A25 entre o Nó Aveiro e Reigoso, a A29 sentido norte-sul entre Estarreja e Angeja, IC2 entre Salreu e Águeda, a EN238 em Sever do Vouga, a EN109 entre Estarreja e Aveiro e a EN16 entre Cacia e Albergaria-a-Velha.