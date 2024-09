Incêndios. Dois mortos em Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha

Duas pessoas morreram esta segunda-feira nos incêndios de Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a ANEPC, uma pessoa ficou carbonizada e outra sofreu um ataque cardíaco. As vítimas são civis.



A Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou à Renascença que, na zona florestal do Sobreiro, concelho de Albergaria-a-Velha, cerca das 15h30, foi encontrado um corpo carbonizado.



"Pelos factos apurados até ao momento, trata-se de um cidadão de nacionalidade brasileira, de 28 anos de idade, funcionário de uma empresa que se dedica à exploração florestal. Este cidadão terá ido, juntamente com outros funcionários da empresa, recuperar alguma maquinaria que se encontrava na zona afetada pelo incêndio", refere a nota.



A Polícia Judiciária foi chamada ao local, e assume a investigação da ocorrência.

No domingo, um bombeiro que combatia um incêndio na região de Oliveira de Azeméis morreu vítima de "doença súbita".

Autarca de Sever do Vouga desmente morto e feridos

O autarca de Sever do Vouga, Pedro Amadeu Lobo, desmentiu, em entrevista à SIC Notícias, a existência de mortos ou feridos no concelho.

Amadeu Lobo desmente, assim, a indicação dada pela Proteção Civil que, esta segunda-feira à tarde, garantia que duas pessoas tinham morrido no distrito de Aveiro, uma em Sever do Vouga e outra em Albergaria-a-Velha.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Agência Lusa que uma pessoa tinha ficado carbonizada no fogo de Sever do Vouga e outra teria sofrido um ataque cardíaco no incêndio de Albergaria-a-Velha.

[Notícia atualizada às 18h06 de 16 de setembro de 2024 com declarações do presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga]