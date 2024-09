Incêndios. Dois feridos graves em Nelas e uma aldeia em perigo em Mangualde

Seis pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, na sequência de dois dos três incêndios ativos em Nelas, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com a mesma fonte, no concelho de Mangualde há uma população em risco de ser atingida pelas chamas.

"Há seis pessoas feridas, três do Folhadal e outras três de Vale de Madeiros, entre os 20 anos e os quase 70. Entre eles, há dois em estado grave, que inspiram alguns cuidados", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas.

Guilherme Almeida disse que os dois feridos graves "são entre as pessoas mais velhas que estavam a tentar salvaguardar os seus bens", uma em Folhadal e outra em Vale de Madeiros, freguesia de Canas de Senhorim, Nelas.

O incêndio que teve início em Miuzela, concelho de Penalva do Castelo, propagou-se ao concelho vizinho de Mangualde e "colocou, neste momento, [cerca das 19h00] uma aldeia em risco, Quintela de Azurara", disse à agência Lusa o segundo-comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

João Cardoso acrescentou que as duas aldeias, Casal das Donas e Sandiães, no concelho de Penalva do Castelo. que estavam em risco de serem atingidas pelas chamas, "já não estão e ficaram livres de perigo".

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), os incêndios obrigaram ao corte ao trânsito de várias vias, como o Itinerário Complementar 12 (IC12) em Nelas e as estradas nacionais 231 e 329, em Nelas e Penalva do Castelo.

Em Penalva do Castelo, há a registar, desde as 00h15, um incêndio em mato na localidade de Miuzela, que, cerca das 19h00, mobilizava 114 operacionais apoiados por 38 veículos.

Ainda no concelho de Penalva do Castelo há um outro incêndio, que começou às 20h16 de domingo, também em mato, na localidade de Valamoso.

Estava a ser combatido, pela mesma hora, por 95 operacionais, apoiados por 22 veículos e dois meios aéreos.

No concelho de Nelas, o incêndio em Vale de Madeiros, desde as 14h19, mobiliza 73 operacionais e dois meios aéreos.

Em Folhadal, o incêndio para cujo alerta foi dado pelas 11h53, está a ser combatido por 281 bombeiros, apoiados por 80 veículos e um meio aéreo.

Em Senhorim, o incêndio começou pelas 11:34 e concentra 71 operacionais, apoiados por 19 veículos e um meio aéreo.