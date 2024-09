Imagens mostram céus de Gaia e Porto cobertos de fumo e partículas de cinza

O fogo obrigou ao corte da circulação na Linha Norte, no troço entre Aveiro-Estarreja, nos dois sentidos, confirmou à Renascença fonte da Infraestruturas de Portugal.

O manto amarelo opaco foi-se adensado ao longo da manhã e são já percetíveis partículas de cinza no ar.

As imagens captadas a partir de um hotel em plena Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, permitem perceber a intensa camada de fumo que cobre, esta segunda-feira, o centro desta cidade, que fica a cerca de 50 km de uma das frentes dos incêndios que lavram em Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha.

Em Albergaria-a-Velha, há várias habitações atingidas pelo fogo, segundo indicação de fonte da autarquia, citada pela agência Lusa. Neste caso, as chamas começaram no concelho de Sever do Vouga.

O fogo de Oliveira de Azeméis é o que mais meios mobiliza e que nesta altura obriga ao corte de trânsito em troços da A1, A25 A29 e também do IC2.